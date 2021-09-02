Экс-консультант Минфина рассказал, как поднять пенсии россиян

Индексировать пенсии россиян нужно, исходя из их потребительской корзины, отметил Сергей Кикевич Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексация выплат должна соответствовать потребительской корзине пенсионеров. Об этом в беседе с URA.RU заявил экс-консультант-методист Минфина РФ по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.

«Мы индексируем пенсии по средним данным инфляции, которая рассчитывается между всем населением России, но это абсолютно не объективно. Огромное число пенсионеров на своем кармане ощущает более высокую инфляцию, так как большая часть бюджета уходит у них на продукты питания, лекарства, поэтому хорошо было бы собрать специальную потребительскую корзину, понять, как пенсионеры расходуют деньги, и сделать индекс инфляции для этой категории людей», — объяснил пенсионный эксперт Сергей Кикевич.

По мнению экономиста, исходя из уровня специальной инфляции, индексация пенсий должна проходить ежеквартально или раз в полгода. «Вместо того, чтобы прогнозировать инфляцию, лучше пенсии почаще индексировать, не один раз в год, а ежеквартально или хотя бы раз в полгода. В каких-то определенных ситуациях это даже позволит снизить нагрузку на бюджет, потому что, если ошиблись вниз по инфляции, видно, что не надо было сразу сильно индексировать на весь год, в иных случаях темпы индексации должны подрастать», — добавил Кикевич.

Росстат опубликовал данные о высоком росте инфляции, который привел к снижению пенсий. Показатели в июле 2021 года составили 6,5%. Пенсия выросла, по сравнению с июлем 2020 года, на 5,5%. Правительство 2 сентября начало перечислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые получат 43 млн пенсионеров.