Лукашенко озвучил сроки референдума по Конституции Беларуси

Обновление Конституции Белоруссии является залогом движения вперед, заявил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Референдум по внесению поправок в Конституцию Беларуси состоится в феврале 2022 года. Об этом объявил глава государства Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета Союзного государства.

«Что мы целенаправленно, без хаоса совершенствуем внутренние наши процессы, общественные процессы, говорит и то, что совсем недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства. Беларусь готовится следом провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце мы проведем соответствующий референдум и примем новую Конституцию», — сообщил Александр Лукашенко на встрече, которая транслируется на телеканале «Россия 24».

По словам президента Белоруссии, именно в обновлении главного закона страны — залог «упорядоченного движения вперед». Ранее Лукашенко объявлял, что проект новой Конституции уже готов. По его словам, на призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось множество людей и общественных объединений.

Голосование по поправкам в Конституцию России прошло в июне 2020 года. По итогам обработки 100% протоколов, обновление основного закона страны поддержали 77,92% проголосовавших. Итоговая явка по стране составила 67,97% — это более 109 миллионов человек. Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что голосование прошло справедливо, а его легитимность и прозрачность не оспариваются. Поправки в Конституцию РФ вступили в силу 4 июля.