В Подмосковье полицейский выстрелил в голову дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , кобура, пистолет, полиция, полицейский, конвой
После инцидента мужчина скрылся Фото:

Инспектор дорожно-постовой службы выстрелил в голову дочери. Инцидент произошел в Подмосковье, в городе Сергиев Посад.

«Инцидент произошел накануне вечером в Сергиевом Посаде. Такси забрало 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь из кафе. Пассажир прямо в машине выстрелил в голову дочери», — пишет РЕН ТВ.

Отмечается также, что водитель такси сразу остановился. Девушка доставлена в реанимацию. У нее диагностировано пулевое ранение, открытая черепно-мозговая травма. Сообщается, что у нее наблюдается алкогольное опьянение. Про ее отца в данный момент ничего неизвестно — он скрылся.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...