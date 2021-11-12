В Подмосковье полицейский выстрелил в голову дочери

После инцидента мужчина скрылся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектор дорожно-постовой службы выстрелил в голову дочери. Инцидент произошел в Подмосковье, в городе Сергиев Посад.

«Инцидент произошел накануне вечером в Сергиевом Посаде. Такси забрало 47-летнего инспектора ДПС и его 20-летнюю дочь из кафе. Пассажир прямо в машине выстрелил в голову дочери», — пишет РЕН ТВ.

Отмечается также, что водитель такси сразу остановился. Девушка доставлена в реанимацию. У нее диагностировано пулевое ранение, открытая черепно-мозговая травма. Сообщается, что у нее наблюдается алкогольное опьянение. Про ее отца в данный момент ничего неизвестно — он скрылся.