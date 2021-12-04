В мэрию ХМАО нагрянули силовики

В мэрии Пыть-Яха сотрудники СКР провели спецмероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр и изъятие документов в мэрии Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили источники издания «Правда УрФО» в силовых ведомствах.

«Следователей, в первую очередь, интересовали документы на электронных носителях, которые касались земельных отношений. По всей видимости, следователи усомнились в законности сделок, по которым администрация Пыть-Яха передавала предпринимателям перспективные земли за бесценок», — предполагают инсайдеры издания.

По словам источников, сотрудники СК будут рассматривать вопрос о злоупотреблении или превышении должностных полномочий. URA.RU попыталось связаться с региональным филиалом СК, на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее прокуратура начала проверку мэрии Пыть-Яха, где чиновники решили, что дети могут продолжить учиться в школе, которая разваливается. Это вызвало скандал в городе: родители учеников требуют пересмотра решения. Конфликтом заинтересовались в прокуратуре ХМАО.