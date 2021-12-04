В мэрию ХМАО нагрянули силовики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
В мэрии Пыть-Яха сотрудники СКР провели спецмероприятия Фото:

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр и изъятие документов в мэрии Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили источники издания «Правда УрФО» в силовых ведомствах.

«Следователей, в первую очередь, интересовали документы на электронных носителях, которые касались земельных отношений. По всей видимости, следователи усомнились в законности сделок, по которым администрация Пыть-Яха передавала предпринимателям перспективные земли за бесценок», — предполагают инсайдеры издания.

По словам источников, сотрудники СК будут рассматривать вопрос о злоупотреблении или превышении должностных полномочий. URA.RU попыталось связаться с региональным филиалом СК, на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее прокуратура начала проверку мэрии Пыть-Яха, где чиновники решили, что дети могут продолжить учиться в школе, которая разваливается. Это вызвало скандал в городе: родители учеников требуют пересмотра решения. Конфликтом заинтересовались в прокуратуре ХМАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр и изъятие документов в мэрии Пыть-Яха (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили источники издания «Правда УрФО» в силовых ведомствах. «Следователей, в первую очередь, интересовали документы на электронных носителях, которые касались земельных отношений. По всей видимости, следователи усомнились в законности сделок, по которым администрация Пыть-Яха передавала предпринимателям перспективные земли за бесценок», — предполагают инсайдеры издания. По словам источников, сотрудники СК будут рассматривать вопрос о злоупотреблении или превышении должностных полномочий. URA.RU попыталось связаться с региональным филиалом СК, на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее прокуратура начала проверку мэрии Пыть-Яха, где чиновники решили, что дети могут продолжить учиться в школе, которая разваливается. Это вызвало скандал в городе: родители учеников требуют пересмотра решения. Конфликтом заинтересовались в прокуратуре ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...