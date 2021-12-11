В Тыве женщина убила младенца и спрятала тело в сумке

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Подозреваемую по ходатайству следователя готовятся взять под стражу (фото из архива) Фото:

Жительницу Республики Тыва задержали по подозрению в убийстве шестимесячного ребенка и последующей попытке скрыть следы преступления. Трагедия произошла в селе О-Шынаа Тес-Хемского района.

«10 декабря поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении ее шестимесячного сына. При осмотре места происшествия было обнаружено тело малыша с признаками насильственной смерти. Оно было спрятано в спортивной сумке рядом с домом», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Женщина рассказал, что выпивала со своей 48-летней подругой, а потом оставила ей ребенка и ушла. Вернувшись и не обнаружив сына, она обратилась в полицию. Подруга, она же хозяйка дома, рядом с которым было обнаружено тело младенца, задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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Жительницу Республики Тыва задержали по подозрению в убийстве шестимесячного ребенка и последующей попытке скрыть следы преступления. Трагедия произошла в селе О-Шынаа Тес-Хемского района. «10 декабря поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении ее шестимесячного сына. При осмотре места происшествия было обнаружено тело малыша с признаками насильственной смерти. Оно было спрятано в спортивной сумке рядом с домом», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Женщина рассказал, что выпивала со своей 48-летней подругой, а потом оставила ей ребенка и ушла. Вернувшись и не обнаружив сына, она обратилась в полицию. Подруга, она же хозяйка дома, рядом с которым было обнаружено тело младенца, задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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