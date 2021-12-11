В Тыве женщина убила младенца и спрятала тело в сумке

11 декабря 2021 в 13:40 Размер текста - 17 +

Подозреваемую по ходатайству следователя готовятся взять под стражу (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительницу Республики Тыва задержали по подозрению в убийстве шестимесячного ребенка и последующей попытке скрыть следы преступления. Трагедия произошла в селе О-Шынаа Тес-Хемского района. «10 декабря поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении ее шестимесячного сына. При осмотре места происшествия было обнаружено тело малыша с признаками насильственной смерти. Оно было спрятано в спортивной сумке рядом с домом», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Женщина рассказал, что выпивала со своей 48-летней подругой, а потом оставила ей ребенка и ушла. Вернувшись и не обнаружив сына, она обратилась в полицию. Подруга, она же хозяйка дома, рядом с которым было обнаружено тело младенца, задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жительницу Республики Тыва задержали по подозрению в убийстве шестимесячного ребенка и последующей попытке скрыть следы преступления. Трагедия произошла в селе О-Шынаа Тес-Хемского района. «10 декабря поступило сообщение жительницы села О-Шынаа о безвестном исчезновении ее шестимесячного сына. При осмотре места происшествия было обнаружено тело малыша с признаками насильственной смерти. Оно было спрятано в спортивной сумке рядом с домом», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Женщина рассказал, что выпивала со своей 48-летней подругой, а потом оставила ей ребенка и ушла. Вернувшись и не обнаружив сына, она обратилась в полицию. Подруга, она же хозяйка дома, рядом с которым было обнаружено тело младенца, задержана. С ее участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).