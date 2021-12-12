Минздрав РФ запретил навсегда освобождать от физкультуры в школах

13 декабря 2021 в 11:06 Размер текста - 17 +

В зависимости от сложности перенесенного заболевания можно получить освобождение на период от 14 дней до 1 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Минздрав России отменил бессрочное освобождение школьников от физкультуры, теперь медотвод от занятий можно будет получить максимум на год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В тексте приказа сообщается, что справку-освобождение, действующую на постоянной основе, не выдадут никому, даже в зависимости от перенесенного заболевания. При легких простудных заболеваниях освободят до двух недель. При острых инфекционных заболеваниях — до 1 месяца, при язвенной болезни, астме, или сотрясении мозга могут освободить до полугода, а год отдыха от физкультуры полагается тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом, справку об освобождении сроком до месяца может выдать лечащий врач, а в остальных случаях потребуется заключение врачебной комиссии. Также в Минздраве ввели новые медицинские группы, на которые в зависимости от разрешенных нагрузок разделят учащихся. Так, в школах появятся основная, подготовительная, специальная «А» и специальная «В» группы. Для основной группы разрешены любые виды физических нагрузок в соответствии с учебным планом, для подготовительной рекомендуется исключить определенные виды активности, при специальной «А» рекомендуется выполнять только некоторые физические упражнения, а для специальной «В» запрещены любые нагрузки — в группу будут входить дети с тяжелыми системными заболеваниями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав России отменил бессрочное освобождение школьников от физкультуры, теперь медотвод от занятий можно будет получить максимум на год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В тексте приказа сообщается, что справку-освобождение, действующую на постоянной основе, не выдадут никому, даже в зависимости от перенесенного заболевания. При легких простудных заболеваниях освободят до двух недель. При острых инфекционных заболеваниях — до 1 месяца, при язвенной болезни, астме, или сотрясении мозга могут освободить до полугода, а год отдыха от физкультуры полагается тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом, справку об освобождении сроком до месяца может выдать лечащий врач, а в остальных случаях потребуется заключение врачебной комиссии. Также в Минздраве ввели новые медицинские группы, на которые в зависимости от разрешенных нагрузок разделят учащихся. Так, в школах появятся основная, подготовительная, специальная «А» и специальная «В» группы. Для основной группы разрешены любые виды физических нагрузок в соответствии с учебным планом, для подготовительной рекомендуется исключить определенные виды активности, при специальной «А» рекомендуется выполнять только некоторые физические упражнения, а для специальной «В» запрещены любые нагрузки — в группу будут входить дети с тяжелыми системными заболеваниями.