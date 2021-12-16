В РФ предложили разрешить оплату земельных участков маткапиталом

17 декабря 2021 в 03:25 Размер текста - 17 +

Принятие инициативы позволить закрепить тренд на покупку частных домов, считает Константин Апрелев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Необходимо разрешить использование материнского капитала на покупку земельных участков. Такое предложение было направлено в правительство РФ и Минстрой федеральной сетью «Этажи». В документе говорится, что разрешение использовать маткапитал на покупку земельных участков поспособствует развитию сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), передают «Известия». По мнению инициаторов, покупка участка должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире. В правительстве рассказали, что письмо было получено и направлено в Минтруд, Минфин и Минстрой для рассмотрения и ответа. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили, что сейчас предложение рассматривается, а ответ на него будет дан в установленный срок. Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил, что поддерживают инициативу, потому что она расширяет возможности рынка. «Тем более что последние годы все больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд», — отметил он. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что инициатива нуждается в доработке для исключения рисков злоупотреблениями средствами маткапитала. «Расширять возможности применения материнского капитала в части использования его для строительства своего дома, безусловно, нужно, и мы сейчас такие предложения готовим», — добавил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве РФ предложили разрешить россиянам брать ипотеку на строительство жилья. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, планируется, что к 2030 году порядка 700 тысяч граждан должны получить кредиты на постройку частного дома. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо разрешить использование материнского капитала на покупку земельных участков. Такое предложение было направлено в правительство РФ и Минстрой федеральной сетью «Этажи». В документе говорится, что разрешение использовать маткапитал на покупку земельных участков поспособствует развитию сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), передают «Известия». По мнению инициаторов, покупка участка должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире. В правительстве рассказали, что письмо было получено и направлено в Минтруд, Минфин и Минстрой для рассмотрения и ответа. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили, что сейчас предложение рассматривается, а ответ на него будет дан в установленный срок. Вице-президент «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев заявил, что поддерживают инициативу, потому что она расширяет возможности рынка. «Тем более что последние годы все больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд», — отметил он. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что инициатива нуждается в доработке для исключения рисков злоупотреблениями средствами маткапитала. «Расширять возможности применения материнского капитала в части использования его для строительства своего дома, безусловно, нужно, и мы сейчас такие предложения готовим», — добавил парламентарий. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве РФ предложили разрешить россиянам брать ипотеку на строительство жилья. По словам зампреда правительства Марата Хуснуллина, планируется, что к 2030 году порядка 700 тысяч граждан должны получить кредиты на постройку частного дома.