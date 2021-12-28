Петр Порошенко сравнил приобретение электроэнергии у РФ и Белоруссии с финансированием терроризмаФото: пресс-служба президента Украины
На День ФСБ РФ украинский лидер Владимир Зеленский подарил президенту России Владимиру Путину обвинение бывшего главы Украины Петра Порошенко в государственной измене. Об этом украинский экс-президент заявил в интервью украинскому телеканалу «Пятый канал».
«Это и есть переворот — то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, „подозрение“ мне как пятому президенту, пять лет дававшему отпор российской агрессии. Вам очень трудно будет это объяснять в будущем», — сказал Петр Порошенко.
Также экс-президент обвинил действующее правительство Украины в «финансировании терроризма». «После того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами приобретаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма», — подчеркнул Порошенко.
На День ФСБ РФ украинский лидер Владимир Зеленский подарил президенту России Владимиру Путину обвинение бывшего главы Украины Петра Порошенко в государственной измене. Об этом украинский экс-президент заявил в интервью украинскому телеканалу «Пятый канал». «Это и есть переворот — то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, „подозрение“ мне как пятому президенту, пять лет дававшему отпор российской агрессии. Вам очень трудно будет это объяснять в будущем», — сказал Петр Порошенко. Также экс-президент обвинил действующее правительство Украины в «финансировании терроризма». «После того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами приобретаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма», — подчеркнул Порошенко. Ранее URA.RU сообщало, что Петра Порошенко обвинили в госизмене. Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко, пишет RT. Порошенко рассказал, когда вернется на Украину, передает телеканал 360. Украинский бывший посол в США Валерий Чалый заявил, что Путин приказал Зеленскому уничтожить Порошенко.