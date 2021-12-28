Порошенко рассказал о «подарке» Путину от Зеленского. «Это и есть переворот»

29 декабря 2021 в 02:01 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко сравнил приобретение электроэнергии у РФ и Белоруссии с финансированием терроризма Фото: пресс-служба президента Украины На День ФСБ РФ украинский лидер Владимир Зеленский подарил президенту России Владимиру Путину обвинение бывшего главы Украины Петра Порошенко в государственной измене. Об этом украинский экс-президент заявил в интервью украинскому телеканалу «Пятый канал». «Это и есть переворот — то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, „подозрение“ мне как пятому президенту, пять лет дававшему отпор российской агрессии. Вам очень трудно будет это объяснять в будущем», — сказал Петр Порошенко. Также экс-президент обвинил действующее правительство Украины в «финансировании терроризма». «После того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами приобретаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма», — подчеркнул Порошенко. Ранее URA.RU сообщало, что Петра Порошенко обвинили в госизмене. Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко, пишет RT. Порошенко рассказал, когда вернется на Украину, передает телеканал 360. Украинский бывший посол в США Валерий Чалый заявил, что Путин приказал Зеленскому уничтожить Порошенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На День ФСБ РФ украинский лидер Владимир Зеленский подарил президенту России Владимиру Путину обвинение бывшего главы Украины Петра Порошенко в государственной измене. Об этом украинский экс-президент заявил в интервью украинскому телеканалу «Пятый канал». «Это и есть переворот — то, что на день ФСБ Зеленский сделал такой подарок Путину, „подозрение“ мне как пятому президенту, пять лет дававшему отпор российской агрессии. Вам очень трудно будет это объяснять в будущем», — сказал Петр Порошенко. Также экс-президент обвинил действующее правительство Украины в «финансировании терроризма». «После того, как вы призываете мир применить санкции против России и Беларуси, сами приобретаете у них электроэнергию, финансируя агрессора. Поговорим о финансировании терроризма», — подчеркнул Порошенко. Ранее URA.RU сообщало, что Петра Порошенко обвинили в госизмене. Верховный суд Украины вызвал Зеленского по иску Порошенко, пишет RT. Порошенко рассказал, когда вернется на Украину, передает телеканал 360. Украинский бывший посол в США Валерий Чалый заявил, что Путин приказал Зеленскому уничтожить Порошенко.