Минцифры РФ обеспечит бесплатную связь для россиян в Казахстане

11 января 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Мобильная связь для россиян в Казахстане станет бесплатной с 12 по 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Минцифры и крупные российские операторы отменили оплату международных звонков для граждан РФ, которые находятся в Казахстане с 5 по 19 января. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Минцифры России совместно с операторами „большой четверки“ (МТС, „билайн“, „Мегафон“, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе», — говорится в заявлении. Отмечается, что абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране. Кроме того, это позволит им всегда оставаться на связи с родными и близкими. Ранее с этой инициативой к Минцифры РФ обратились депутаты Госдумы. Причиной такого решения послужила ситуация в Казахстане, где с Нового года начались акции протеста, вскоре ставшие беспорядками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Казахстан были направлены миротворцы ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Токаев заявил, что радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в республике, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент отметил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти, дополняет «Национальная служба новостей». В свою очередь президент РФ Владимир Путин считает, что в Казахстане использовали те же технологии, что и во время украинских протестов на Майдане в 2014 году. При этом он подчеркнул, что беспорядки в республике были вызваны не стихийными акциями протеста. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минцифры и крупные российские операторы отменили оплату международных звонков для граждан РФ, которые находятся в Казахстане с 5 по 19 января. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Минцифры России совместно с операторами „большой четверки“ (МТС, „билайн“, „Мегафон“, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе», — говорится в заявлении. Отмечается, что абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране. Кроме того, это позволит им всегда оставаться на связи с родными и близкими. Ранее с этой инициативой к Минцифры РФ обратились депутаты Госдумы. Причиной такого решения послужила ситуация в Казахстане, где с Нового года начались акции протеста, вскоре ставшие беспорядками. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к лидерам стран организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Казахстан были направлены миротворцы ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Токаев заявил, что радикально настроенные активисты были нацелены на осуществление государственного переворота в республике, пишет «Федеральное агентство новостей». Президент отметил, что главной целью террористов был подрыв конституционного строя и захват власти, дополняет «Национальная служба новостей». В свою очередь президент РФ Владимир Путин считает, что в Казахстане использовали те же технологии, что и во время украинских протестов на Майдане в 2014 году. При этом он подчеркнул, что беспорядки в республике были вызваны не стихийными акциями протеста.