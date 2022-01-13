Историки: почему Россия перешла на новый стиль календаря

14 января 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Новый стиль календаря был установлен специальным Декретом РСФСР в 1918 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия перешла с юлианского на григорианский календарь в 1918 году, так как пришедшая в то время советская власть начала проводить модернистские реформы. Об этом URA.RU рассказали историк, публицист, писатель Юрий Власов и историк, журналист радио «Вести FM» Андрей Светенко. «Это давно назревшее преобразование, которое откладывалось и откладывалось, как очень много до революции. Как с крепостной реформой с екатерининских времен все думали. А большевики наоборот, такой пафос преобразований, делали все разом, быстро. Одновременно и землю крестьянам и рабочий контроль, и ликвидация всех сословий, заодно и календарь. Это была часть преобразований, которая должна была продемонстрировать, как мы модернизируемся», — сказал Юрий Власов. Историк также уточнил, когда именно советским правительством было решено перейти на григорианский календарь. «Эта перемена истолковывалась именно как модернизация страны. Это Декрет Совнаркома РСФСР от 26 января 1918 года. Следующий после 31 января день стал считаться 14 февраля», — добавил он. Как объяснил Андрей Светенко, декретом предусматривались решения вопросов и споров, которые могли возникнуть у граждан. «Вот когда истекает срок платежа, взятого в долг до 15 февраля, и вроде бы еще две недели до него, а оно почти наступило, с этим было специальное разъяснение, что здесь отсрочки по выплатам сохраняются. То же самое с выплатой жалований», — подчеркнул собеседник агентства. 14 января в России отмечается Новый год по старому юлианскому стилю календаря. Григорианский календарь появился в 1582 году в католических странах Испания, Португалия, Италия и другие. Русская православная церковь до сих пор использует юлианский стиль календаря, поэтому празднование Рождества этих ветвей христианства приходится на разные даты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия перешла с юлианского на григорианский календарь в 1918 году, так как пришедшая в то время советская власть начала проводить модернистские реформы. Об этом URA.RU рассказали историк, публицист, писатель Юрий Власов и историк, журналист радио «Вести FM» Андрей Светенко. «Это давно назревшее преобразование, которое откладывалось и откладывалось, как очень много до революции. Как с крепостной реформой с екатерининских времен все думали. А большевики наоборот, такой пафос преобразований, делали все разом, быстро. Одновременно и землю крестьянам и рабочий контроль, и ликвидация всех сословий, заодно и календарь. Это была часть преобразований, которая должна была продемонстрировать, как мы модернизируемся», — сказал Юрий Власов. Историк также уточнил, когда именно советским правительством было решено перейти на григорианский календарь. «Эта перемена истолковывалась именно как модернизация страны. Это Декрет Совнаркома РСФСР от 26 января 1918 года. Следующий после 31 января день стал считаться 14 февраля», — добавил он. Как объяснил Андрей Светенко, декретом предусматривались решения вопросов и споров, которые могли возникнуть у граждан. «Вот когда истекает срок платежа, взятого в долг до 15 февраля, и вроде бы еще две недели до него, а оно почти наступило, с этим было специальное разъяснение, что здесь отсрочки по выплатам сохраняются. То же самое с выплатой жалований», — подчеркнул собеседник агентства. 14 января в России отмечается Новый год по старому юлианскому стилю календаря. Григорианский календарь появился в 1582 году в католических странах Испания, Португалия, Италия и другие. Русская православная церковь до сих пор использует юлианский стиль календаря, поэтому празднование Рождества этих ветвей христианства приходится на разные даты.