15 января 2022

В Екатеринбурге проходит рейд по выявлению пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд начался 13 января и продлится до 16-го числа включительно Фото:

В Екатеринбурге проводят рейд по поимке пьяных водителей. Об этом предупредили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

«При проверках инспекторы будут выявлять и другие нарушения Правил дорожного движения. Основной целью рейдов является выявление грубых нарушителей ПДД с привлечением их к установленной законом ответственности», — пишет Е1 со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД. Проверки начались еще 13 января. В воскресенье, 16 января, будет заключительный день проверок.

В ГИБДД подчеркнули, что с начала 2022 года с Екатеринбурге произошло 84 ДДТ, которые случились по вине пьяных водителей. Известно, что в результате таких происшествий погибло 13 человек. Еще 121 человек получил травмы.

В Екатеринбурге ожидаются неблагоприятные погодные условия, из-за чего повышается риск возникновения ДТП. В ГИБДД региона напомнили, что водителям в такую погоду следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость, а также остановится в случае появления пешеходов на дороге.

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В Екатеринбурге проводят рейд по поимке пьяных водителей. Об этом предупредили в городском отделе пропаганды ГИБДД. «При проверках инспекторы будут выявлять и другие нарушения Правил дорожного движения. Основной целью рейдов является выявление грубых нарушителей ПДД с привлечением их к установленной законом ответственности», — пишет Е1 со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД. Проверки начались еще 13 января. В воскресенье, 16 января, будет заключительный день проверок. В ГИБДД подчеркнули, что с начала 2022 года с Екатеринбурге произошло 84 ДДТ, которые случились по вине пьяных водителей. Известно, что в результате таких происшествий погибло 13 человек. Еще 121 человек получил травмы. В Екатеринбурге ожидаются неблагоприятные погодные условия, из-за чего повышается риск возникновения ДТП. В ГИБДД региона напомнили, что водителям в такую погоду следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость, а также остановится в случае появления пешеходов на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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