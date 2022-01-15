В Екатеринбурге проходит рейд по выявлению пьяных водителей

В Екатеринбурге проводят рейд по поимке пьяных водителей. Об этом предупредили в городском отделе пропаганды ГИБДД.
«При проверках инспекторы будут выявлять и другие нарушения Правил дорожного движения. Основной целью рейдов является выявление грубых нарушителей ПДД с привлечением их к установленной законом ответственности», — пишет Е1 со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД. Проверки начались еще 13 января. В воскресенье, 16 января, будет заключительный день проверок.
В ГИБДД подчеркнули, что с начала 2022 года с Екатеринбурге произошло 84 ДДТ, которые случились по вине пьяных водителей. Известно, что в результате таких происшествий погибло 13 человек. Еще 121 человек получил травмы.
В Екатеринбурге ожидаются неблагоприятные погодные условия, из-за чего повышается риск возникновения ДТП. В ГИБДД региона напомнили, что водителям в такую погоду следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость, а также остановится в случае появления пешеходов на дороге.
В Екатеринбурге проводят рейд по поимке пьяных водителей. Об этом предупредили в городском отделе пропаганды ГИБДД. «При проверках инспекторы будут выявлять и другие нарушения Правил дорожного движения. Основной целью рейдов является выявление грубых нарушителей ПДД с привлечением их к установленной законом ответственности», — пишет Е1 со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД. Проверки начались еще 13 января. В воскресенье, 16 января, будет заключительный день проверок. В ГИБДД подчеркнули, что с начала 2022 года с Екатеринбурге произошло 84 ДДТ, которые случились по вине пьяных водителей. Известно, что в результате таких происшествий погибло 13 человек. Еще 121 человек получил травмы. В Екатеринбурге ожидаются неблагоприятные погодные условия, из-за чего повышается риск возникновения ДТП. В ГИБДД региона напомнили, что водителям в такую погоду следует увеличивать дистанцию и быть готовыми снизить скорость, а также остановится в случае появления пешеходов на дороге.