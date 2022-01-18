Нашедших кошелек на улице приравняли к ворам в России

Если человек нашел на улице кошелек и не пытался вернуть его владельцу, то это грозит уголовным наказанием. Об этом сообщается на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. В суде рассмотрели жалобу на приговор Люблинского районного суда Москвы по делу о краже.
«А. признана виновной в краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте суда.
Она нашла на улице кошелек с деньгами и документами, хранила вещь дома до прихода полиции. Имеющиеся деньги потратила на свои нужды. Обвиняемую осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили штраф 25 тысяч рублей в доход государства. Она также заплатит потерпевшему 40 тысяч рублей для возмещения материального вреда.
«А. выражала несогласие с постановленными судебными решениями, просит их отменить и вынести оправдательный приговор, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку, что умысла на кражу имущества она не имела», — рассказали в суде.
Если человек нашел на улице кошелек и не пытался вернуть его владельцу, то это грозит уголовным наказанием. Об этом сообщается на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. В суде рассмотрели жалобу на приговор Люблинского районного суда Москвы по делу о краже. «А. признана виновной в краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Она нашла на улице кошелек с деньгами и документами, хранила вещь дома до прихода полиции. Имеющиеся деньги потратила на свои нужды. Обвиняемую осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили штраф 25 тысяч рублей в доход государства. Она также заплатит потерпевшему 40 тысяч рублей для возмещения материального вреда. «А. выражала несогласие с постановленными судебными решениями, просит их отменить и вынести оправдательный приговор, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку, что умысла на кражу имущества она не имела», — рассказали в суде.