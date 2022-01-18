Нашедших кошелек на улице приравняли к ворам в России

18 января 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

В суде предупредили о последствиях в случае траты найденных в кошелке денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если человек нашел на улице кошелек и не пытался вернуть его владельцу, то это грозит уголовным наказанием. Об этом сообщается на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. В суде рассмотрели жалобу на приговор Люблинского районного суда Москвы по делу о краже. «А. признана виновной в краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Она нашла на улице кошелек с деньгами и документами, хранила вещь дома до прихода полиции. Имеющиеся деньги потратила на свои нужды. Обвиняемую осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили штраф 25 тысяч рублей в доход государства. Она также заплатит потерпевшему 40 тысяч рублей для возмещения материального вреда. «А. выражала несогласие с постановленными судебными решениями, просит их отменить и вынести оправдательный приговор, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку, что умысла на кражу имущества она не имела», — рассказали в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если человек нашел на улице кошелек и не пытался вернуть его владельцу, то это грозит уголовным наказанием. Об этом сообщается на сайте второго кассационного суда общей юрисдикции. В суде рассмотрели жалобу на приговор Люблинского районного суда Москвы по делу о краже. «А. признана виновной в краже, т. е. тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сообщается на сайте суда. Она нашла на улице кошелек с деньгами и документами, хранила вещь дома до прихода полиции. Имеющиеся деньги потратила на свои нужды. Обвиняемую осудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ и назначили штраф 25 тысяч рублей в доход государства. Она также заплатит потерпевшему 40 тысяч рублей для возмещения материального вреда. «А. выражала несогласие с постановленными судебными решениями, просит их отменить и вынести оправдательный приговор, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку, что умысла на кражу имущества она не имела», — рассказали в суде.