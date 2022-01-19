Родственник признался в оговоре экс-депутата по делу о наркотиках

20 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Иван Дорофеев признался в оговоре экс-депутата Максима Резника по делу о наркотиках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родственник экс-депутата петербургского парламента Максима Резника Иван Дорофеев признался в даче ложных показаний по делу о наркотиках. Об этом он заявил в Октябрьском районном суде Петербурга. «Меня пытались убедить, что это мои банки [из-под жвачки, в которых впоследствии нашли наркотическое вещество]. Хотели выудить из меня эти данные. У меня было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал на меня», — пожаловался Дорофеев на сотрудников следственных подразделений, передает «Фонтанка.ру». Иван Дорофеев заявил, что оговорил Резника под давлением следствия. Он признался, что во время обыска в его мастерской 9 марта 2021 года у него «было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал» на него. Поэтому во время первого допроса Дорофеев начал утверждать, что в его квартиру банки с наркотиками принес Резник. В суде Дорофеев опроверг эти показания. В июне 2021 года Резника поместили под домашний арест по обвинению по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). По словам следствия, депутат купил у Дорофеева 18 граммов каннабиса для личного употребления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Родственник экс-депутата петербургского парламента Максима Резника Иван Дорофеев признался в даче ложных показаний по делу о наркотиках. Об этом он заявил в Октябрьском районном суде Петербурга. «Меня пытались убедить, что это мои банки [из-под жвачки, в которых впоследствии нашли наркотическое вещество]. Хотели выудить из меня эти данные. У меня было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал на меня», — пожаловался Дорофеев на сотрудников следственных подразделений, передает «Фонтанка.ру». Иван Дорофеев заявил, что оговорил Резника под давлением следствия. Он признался, что во время обыска в его мастерской 9 марта 2021 года у него «было нервное состояние, стресс, оперативник надавливал» на него. Поэтому во время первого допроса Дорофеев начал утверждать, что в его квартиру банки с наркотиками принес Резник. В суде Дорофеев опроверг эти показания. В июне 2021 года Резника поместили под домашний арест по обвинению по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). По словам следствия, депутат купил у Дорофеева 18 граммов каннабиса для личного употребления.