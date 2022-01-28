28 января 2022

Зеленский отчитался о переговорах с Макроном. Скрин

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
Зеленский и Макрон продолжат работу в «нормандском формате» Фото:
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Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом украинский президент сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram.

«Рады возобновить нормандский формат — это один из шагов к миру. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в Instagram.

Лидеры Украины Франции договорились, что будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации конфликта, говорится в сообщении Елисейского дворца. В ходе диалога Макрон заверил Зеленского, что готов поддерживать Украину и ее территориальную целостность.

Зеленский рассказал о прошедших переговорах с Макроном

В скором времени состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Франции 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом украинский президент сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram. «Рады возобновить нормандский формат — это один из шагов к миру. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в Instagram. Лидеры Украины Франции договорились, что будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации конфликта, говорится в сообщении Елисейского дворца. В ходе диалога Макрон заверил Зеленского, что готов поддерживать Украину и ее территориальную целостность. В скором времени состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Франции 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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