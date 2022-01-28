Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом украинский президент сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram.
«Рады возобновить нормандский формат — это один из шагов к миру. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в Instagram.
Лидеры Украины Франции договорились, что будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации конфликта, говорится в сообщении Елисейского дворца. В ходе диалога Макрон заверил Зеленского, что готов поддерживать Украину и ее территориальную целостность.
Зеленский рассказал о прошедших переговорах с Макроном
Instagram президента Украины Владимира Зеленского
В скором времени состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Франции 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эмманюэлем Макроном возобновление работы в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом украинский президент сообщил своим подписчикам в социальной сети Instagram. «Рады возобновить нормандский формат — это один из шагов к миру. Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации уменьшается», — написал Зеленский в Instagram. Лидеры Украины Франции договорились, что будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации конфликта, говорится в сообщении Елисейского дворца. В ходе диалога Макрон заверил Зеленского, что готов поддерживать Украину и ее территориальную целостность. В скором времени состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Франции 24 января выразил обеспокоенность ситуацией у границ Украины.