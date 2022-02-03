Наталья Поклонская заявила, что защита прав россиян является для нее приоритетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-прокурор Крыма и бывший посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что будет применять свой российско-украинский опыт на новой должности. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил ее на пост замглавы Россотрудничества.

«Права и свобода людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.

Ранее Путин освободил экс-прокурора Крыма от должности посла в африканской республике Кабо-Верде. Другим указом глава государства назначил ее на пост заместителя главы Россотрудничества Евгения Примакова.

Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде в октябре 2021 года. МИД Украины направил запрос на ее экстрадицию из республики, пишет телеканал 360. Поклонскую обвиняют в государственной измене, соучастии в действия по захвату власти, нарушении законов и обычаев войны, а также военных преступлениях. Власти африканской республики отказались выполнять требование Киева. После стало известно, что Поклонская не сможет отправиться в Кабо-Верде. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что у нее изменились личные обстоятельства

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