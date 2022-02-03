Милонов требует СК проверить голливудский фильм с Распутиным. «Унизили достоинство русского народа»

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
По мнению депутата, фильм «King’s Man: Начало» искажает факты российской истории Фото:

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов потребовал Следственный комитет РФ проверить фильм «King’s Man: Начало». По мнению депутата, блокбастер искажает факты российской истории, унижает достоинство русского народа и оскорбляет религиозные чувства верующих.

«В упомянутом фильме в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории, возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов нашей страны, в том числе лиц православного вероисповедания», — докладывает в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину Милонов. Информацию передает РИА «Новости».

По словам депутата, блокбастер оскорбляет религиозные чувства верующих. В частности, в надругательской форме изложена история убийства святой императорской семьи в 1918 году: «Убийство супружеской четы и их детей глумливо в комедийной форме приписывается А. Гитлеру». Фильм также реабилитирует нацизм и оскорбляет память героев Отечества — участников Первой мировой войны, добавил Милонов. Депутат просит СК принять «необходимые меры реагирования».

Фильм режиссера Мэтью Вона «King’s Man: Начало» вышел в российский прокат 13 января. В новой части франшизы джентльмены-шпионы противостоят разжигателям войны во главе с бунтарем Григорием Распутиным.

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов потребовал Следственный комитет РФ проверить фильм «King’s Man: Начало». По мнению депутата, блокбастер искажает факты российской истории, унижает достоинство русского народа и оскорбляет религиозные чувства верующих. «В упомянутом фильме в похабной и издевательской манере искажаются факты российской истории, возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов нашей страны, в том числе лиц православного вероисповедания», — докладывает в обращении к председателю СК РФ Александру Бастрыкину Милонов. Информацию передает РИА «Новости». По словам депутата, блокбастер оскорбляет религиозные чувства верующих. В частности, в надругательской форме изложена история убийства святой императорской семьи в 1918 году: «Убийство супружеской четы и их детей глумливо в комедийной форме приписывается А. Гитлеру». Фильм также реабилитирует нацизм и оскорбляет память героев Отечества — участников Первой мировой войны, добавил Милонов. Депутат просит СК принять «необходимые меры реагирования». Фильм режиссера Мэтью Вона «King’s Man: Начало» вышел в российский прокат 13 января. В новой части франшизы джентльмены-шпионы противостоят разжигателям войны во главе с бунтарем Григорием Распутиным.
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