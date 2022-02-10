В Польшу прибыли военные для усиления восточного фланга НАТО

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Военные из США прибыли для безопасности Польши Фото:
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Война на Украине

Британские военные прибыли в Польшу для защиты восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились на аэродроме в Жешуве. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России», — отметил он в своем официальном twitter-аккаунте.

Блащак также отметил, что эти действия стали ответом на якобы агрессивную политику Кремля. Всего в Польшу прибыло 350 солдат из Великобритании. Ранее об увеличении численности военного контингента в Польше говорил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишет RT.

Несколькими днями ранее, 7 февраля, группа военных 82 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США также прибыла на территорию Польши. О численности американского десанта не сообщается, информирует «Национальная служба новостей».

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Британские военные прибыли в Польшу для защиты восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак. «Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились на аэродроме в Жешуве. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России», — отметил он в своем официальном twitter-аккаунте. Блащак также отметил, что эти действия стали ответом на якобы агрессивную политику Кремля. Всего в Польшу прибыло 350 солдат из Великобритании. Ранее об увеличении численности военного контингента в Польше говорил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишет RT. Несколькими днями ранее, 7 февраля, группа военных 82 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США также прибыла на территорию Польши. О численности американского десанта не сообщается, информирует «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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