В Польшу прибыли военные для усиления восточного фланга НАТО

Военные из США прибыли для безопасности Польши Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Британские военные прибыли в Польшу для защиты восточного фланга НАТО. Об этом заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии только что приземлились на аэродроме в Жешуве. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России», — отметил он в своем официальном twitter-аккаунте.

Блащак также отметил, что эти действия стали ответом на якобы агрессивную политику Кремля. Всего в Польшу прибыло 350 солдат из Великобритании. Ранее об увеличении численности военного контингента в Польше говорил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, пишет RT.

Несколькими днями ранее, 7 февраля, группа военных 82 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил США также прибыла на территорию Польши. О численности американского десанта не сообщается, информирует «Национальная служба новостей».