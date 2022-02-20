Евросоюз пригрозил разорвать мир с Россией

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе поставили ультиматум России из-за ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Евросоюз недоволен ситуацией вокруг Украины, из-за чего пригрозил России прекратить вести переговоры мирным путем. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь (символ мира, предложение к перемирию — прим. URA.RU). Если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — заявил Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, опубликованного на его странице в Twitter.

Евросоюз не устраивает, что нет признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. По их мнению, об этом свидетельствует наращивание военных сил РФ у границы с Украиной.

Ранее страны G7 заявили, что готовы ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ, передает Пятый канал. Однако Минфин США предупредил, что введение новых санкций обернется для Евросоюза глобальными последствиями. Жесткими санкциями России угрожали также отдельно США и Великобритания. В частности РФ хотели отключить от SWIFT, сообщают «Невские новости».

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Евросоюз недоволен ситуацией вокруг Украины, из-за чего пригрозил России прекратить вести переговоры мирным путем. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. «Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь (символ мира, предложение к перемирию — прим. URA.RU). Если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — заявил Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, опубликованного на его странице в Twitter. Евросоюз не устраивает, что нет признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. По их мнению, об этом свидетельствует наращивание военных сил РФ у границы с Украиной. Ранее страны G7 заявили, что готовы ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ, передает Пятый канал. Однако Минфин США предупредил, что введение новых санкций обернется для Евросоюза глобальными последствиями. Жесткими санкциями России угрожали также отдельно США и Великобритания. В частности РФ хотели отключить от SWIFT, сообщают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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