Евросоюз пригрозил разорвать мир с Россией

В Евросоюзе поставили ультиматум России из-за ситуации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Евросоюз недоволен ситуацией вокруг Украины, из-за чего пригрозил России прекратить вести переговоры мирным путем. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь (символ мира, предложение к перемирию — прим. URA.RU). Если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — заявил Мишель во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, опубликованного на его странице в Twitter.

Евросоюз не устраивает, что нет признаков деэскалации ситуации вокруг Украины. По их мнению, об этом свидетельствует наращивание военных сил РФ у границы с Украиной.

Ранее страны G7 заявили, что готовы ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ, передает Пятый канал. Однако Минфин США предупредил, что введение новых санкций обернется для Евросоюза глобальными последствиями. Жесткими санкциями России угрожали также отдельно США и Великобритания. В частности РФ хотели отключить от SWIFT, сообщают «Невские новости».