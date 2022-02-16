В США испугались глобальных последствий санкций против России

17 февраля 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Санкции США по отношению к России обернутся глобальными последствиями для ЕС, предупредила Джанет Йеллен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Введение новых санкций в отношении России обернется глобальными последствиями для Евросоюза. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. «Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — отметила Йеллен в интервью агентству France Press. По ее словам, ограничительные меры могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом». Представитель Белого дома подчеркнула, что в настоящее время США обсуждают со странами Евросоюза обеспечение энергетической безопасности для последних на фоне возможного расширения пакета санкций в отношении экспорта российских энергоресурсов. Однако, по ее словам, с американской стороны каких-то конкретных предложений по этому поводу пока не подготовлено. Ранее сообщалось, что страны G7 готовы ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ, передает RT. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина, напоминает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение новых санкций в отношении России обернется глобальными последствиями для Евросоюза. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. «Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — отметила Йеллен в интервью агентству France Press. По ее словам, ограничительные меры могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно, могут включать контроль над экспортом». Представитель Белого дома подчеркнула, что в настоящее время США обсуждают со странами Евросоюза обеспечение энергетической безопасности для последних на фоне возможного расширения пакета санкций в отношении экспорта российских энергоресурсов. Однако, по ее словам, с американской стороны каких-то конкретных предложений по этому поводу пока не подготовлено. Ранее сообщалось, что страны G7 готовы ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для экономики РФ, передает RT. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США рассматривают ряд санкций против близкого окружения президента РФ Владимира Путина, напоминает «Национальная служба новостей».