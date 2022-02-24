РИА «Новости»: ЛНР заявила о захвате двух украинских городов

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, ополченцы
Войска ЛНР захватили город Счастье и станицу Луганскую Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Войска Луганской народной республики взяли под свой контроль город Счастье и станицу Луганскую. Сообщение МВД ЛНР приводит РИА «Новости».

«Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР», — сообщает РИА «Новости». Наступление в этом направлении началось в 7:00 по местному времени.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Там ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины. Украинские пограничники не оказывают российским войскам сопротивления.

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Войска Луганской народной республики взяли под свой контроль город Счастье и станицу Луганскую. Сообщение МВД ЛНР приводит РИА «Новости». «Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР», — сообщает РИА «Новости». Наступление в этом направлении началось в 7:00 по местному времени. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Там ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины. Украинские пограничники не оказывают российским войскам сопротивления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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