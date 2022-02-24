РИА «Новости»: ЛНР заявила о захвате двух украинских городов

Войска ЛНР захватили город Счастье и станицу Луганскую Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Войска Луганской народной республики взяли под свой контроль город Счастье и станицу Луганскую. Сообщение МВД ЛНР приводит РИА «Новости» .

«Город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР», — сообщает РИА «Новости». Наступление в этом направлении началось в 7:00 по местному времени.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Там ввели военное положение. В Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью подавила средства противовоздушной обороны Украины. Украинские пограничники не оказывают российским войскам сопротивления.