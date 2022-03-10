Интерпол принял решение о членстве России в организации

11 марта 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Интерпол изменит процедуру приема запросов от России Фото: wikipedia.org/JeanBon новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации. Об этом говорится в заявлении организации. «Прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией», — цитирует заявление РИА «Новости». Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола. Ранее глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Требование было озвучено после начала спецоперации Росссии по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми, говорится в заявлении организации. Об этом говорится в заявлении организации. «Прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьезные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией», — цитирует заявление РИА «Новости». Отмечается, что сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола. Ранее глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател направила в Интерпол письмо с призывом на этой неделе принять решение об отстранении России от деятельности организации. Требование было озвучено после начала спецоперации Росссии по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.