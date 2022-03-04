Военные РФ уничтожили командный пункт украинского батальона

Командный пункт батальона «Айдар» уничтожили с беспилотника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воздушно-космические силы РФ уничтожили командный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ. Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата «Иноходец».

«Уничтожение командно-наблюдательного пункта батальона „Айдар“ расчетом беспилотного летательного аппарата „Иноходец“ ВКС России на территории Донецкой народной республики. Объект был поражен управляемым авиационным боеприпасом», — сообщается на официальной странице Минобороны РФ в Intsagram.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов. Из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников их Великобритании, Дании, Латвии, Польши и Хорватии, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».

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