В Кремле высказались о слухах про отказ от выборов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что об отмене выборов губернаторов сейчас говорить невозможно Фото:

В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...