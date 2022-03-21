В Кремле высказались о слухах про отказ от выборов

21 марта 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что об отмене выборов губернаторов сейчас говорить невозможно Фото: Владимир Андреев © URA.RU В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.