В Кремле высказались о слухах про отказ от выборов

В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.
В правительстве России сейчас не ведется обсуждение об отмене прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Пока никаких решений не принималось на этот счет. Актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас невозможно», — ответил Песков во время конференц-кола на вопрос журналиста о возможности такой отмены. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщал, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в ряде регионов. Данную инициативу выдвинули сами главы регионов, так как на проведение выборов требуется большое количество финансовых средств.