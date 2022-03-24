Минпросвещения обсудит идею воспевания страны в школах РФ

25 марта 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Мединский заявил, что России необходимо перенять американский опыт по патриотическому воспитанию в школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Министерстве просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) обсудят предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов. Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы. 24 марта экс-министр культуры предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Он аргументировал это тем, что так делают в Америке на протяжении последних 150 лет. Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО. С 2013 года он возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) обсудят предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов. Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы. 24 марта экс-министр культуры предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Он аргументировал это тем, что так делают в Америке на протяжении последних 150 лет. Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО. С 2013 года он возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России.