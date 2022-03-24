24 марта 2022

Минпросвещения обсудит идею воспевания страны в школах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, российский флаг, флаг, кетово, новая школа, школа, триколор, флаг россии
Мединский заявил, что России необходимо перенять американский опыт по патриотическому воспитанию в школах Фото:

В Министерстве просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) обсудят предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов. Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа.

«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы.

24 марта экс-министр культуры предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Он аргументировал это тем, что так делают в Америке на протяжении последних 150 лет.

Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО. С 2013 года он возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерстве просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) обсудят предложение председателя межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества (РВИО), помощника президента РФ Владимира Мединского внедрить в школах воспевание страны, государственных флага и символов. Об этом рассказали в пресс-службе федерального органа. «Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы. 24 марта экс-министр культуры предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Он аргументировал это тем, что так делают в Америке на протяжении последних 150 лет. Владимир Мединский окончил факультет международной журналистики и информации МГИМО. С 2013 года он возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...