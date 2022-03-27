Глава ФРГ предрек Германии сложные дни из-за санкций против РФ

27 марта 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Санкции, введенные против России, повлияют на экономику Германии, заявил Штайнмайер Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции окажут негативное влияние на жителей Германии. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем видеообращении к участникам концерта солидарности с Украиной. «Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия», — заявил Штайнмайер, говоря о ситуации на Украине и антироссийских санкциях, передает ТАСС. Он призвал немцев проявить солидарность к правительству, а также быть готовыми к ограничениям. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. Западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Антироссийские санкции окажут негативное влияние на жителей Германии. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своем видеообращении к участникам концерта солидарности с Украиной. «Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей. Несмотря на все дипломатические усилия», — заявил Штайнмайер, говоря о ситуации на Украине и антироссийских санкциях, передает ТАСС. Он призвал немцев проявить солидарность к правительству, а также быть готовыми к ограничениям. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций. По его словам, европейским союзникам не следует «оставлять на произвол судьбы» друг друга. Западные санкции были введены против России после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. В целом, санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.