В США вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея

30 марта 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

От инфекции пострадали четыре человека, из них двое с летальным исходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В США произошла вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея. Последствия ароматерапии описаны в серии клинических случаев в журнале NEJM. «Мелиоидоз, вызванный бактерией Burkholderia pseudomallei, является редкой инфекцией, которая обычно связана с воздействием почвы и воды в тропических и субтропических средах. <…> Мы сообщаем о кластере из четырех не связанных с путешествиями случаев мелиоидоза в Джорджии, Канзасе, Миннесоте и Техасе. Эти случаи были вызваны тем же штаммом B. pseudomallei, который был связан с ароматерапевтическим спреем, импортированным из эндемичной по мелиоидозу области», — такая информация опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов, считает, что мелиоидоз может протекать и бессимптомно. В редких случаях, когда болезнь сопровождается клинической манифестацией. «Это может быть и пневмония, и абсцессы кожи, и энцефалит, и артрит, причем все с летальным исходом», — написал об этом медицинский блогер на своей странице «Вконтакте». По его данным, четыре жителя США уже пострадали от этой бактерии. Среди них два летальных исхода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США произошла вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея. Последствия ароматерапии описаны в серии клинических случаев в журнале NEJM. «Мелиоидоз, вызванный бактерией Burkholderia pseudomallei, является редкой инфекцией, которая обычно связана с воздействием почвы и воды в тропических и субтропических средах. <…> Мы сообщаем о кластере из четырех не связанных с путешествиями случаев мелиоидоза в Джорджии, Канзасе, Миннесоте и Техасе. Эти случаи были вызваны тем же штаммом B. pseudomallei, который был связан с ароматерапевтическим спреем, импортированным из эндемичной по мелиоидозу области», — такая информация опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов, считает, что мелиоидоз может протекать и бессимптомно. В редких случаях, когда болезнь сопровождается клинической манифестацией. «Это может быть и пневмония, и абсцессы кожи, и энцефалит, и артрит, причем все с летальным исходом», — написал об этом медицинский блогер на своей странице «Вконтакте». По его данным, четыре жителя США уже пострадали от этой бактерии. Среди них два летальных исхода.