В США вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, отходы, эпидемия, инфекция, медики, врачи, защитная одежда, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, инфекционная больница, медицинские отходы, эпидемиологи, бак с отходами
От инфекции пострадали четыре человека, из них двое с летальным исходом Фото:

В США произошла вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея. Последствия ароматерапии описаны в серии клинических случаев в журнале NEJM.

«Мелиоидоз, вызванный бактерией Burkholderia pseudomallei, является редкой инфекцией, которая обычно связана с воздействием почвы и воды в тропических и субтропических средах. <…> Мы сообщаем о кластере из четырех не связанных с путешествиями случаев мелиоидоза в Джорджии, Канзасе, Миннесоте и Техасе. Эти случаи были вызваны тем же штаммом B. pseudomallei, который был связан с ароматерапевтическим спреем, импортированным из эндемичной по мелиоидозу области», — такая информация опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов, считает, что мелиоидоз может протекать и бессимптомно. В редких случаях, когда болезнь сопровождается клинической манифестацией. «Это может быть и пневмония, и абсцессы кожи, и энцефалит, и артрит, причем все с летальным исходом», — написал об этом медицинский блогер на своей странице «Вконтакте». По его данным, четыре жителя США уже пострадали от этой бактерии. Среди них два летальных исхода.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США произошла вспышка смертельной инфекции из-за ароматического спрея. Последствия ароматерапии описаны в серии клинических случаев в журнале NEJM. «Мелиоидоз, вызванный бактерией Burkholderia pseudomallei, является редкой инфекцией, которая обычно связана с воздействием почвы и воды в тропических и субтропических средах. <…> Мы сообщаем о кластере из четырех не связанных с путешествиями случаев мелиоидоза в Джорджии, Канзасе, Миннесоте и Техасе. Эти случаи были вызваны тем же штаммом B. pseudomallei, который был связан с ароматерапевтическим спреем, импортированным из эндемичной по мелиоидозу области», — такая информация опубликована в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Российский журналист, врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов, считает, что мелиоидоз может протекать и бессимптомно. В редких случаях, когда болезнь сопровождается клинической манифестацией. «Это может быть и пневмония, и абсцессы кожи, и энцефалит, и артрит, причем все с летальным исходом», — написал об этом медицинский блогер на своей странице «Вконтакте». По его данным, четыре жителя США уже пострадали от этой бактерии. Среди них два летальных исхода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...