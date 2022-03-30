Депутат Госдумы: Сбер создаст аналог запрещенного в РФ Instagram

Сбербанк планирует разработать свою соцсеть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сбербанк планирует создать на базе экосистемы компании аналог социальной сети Instagram (запрещена на территории РФ). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин.

«„Сбер“ действительно хочет предложить российской аудитории свои наработки в части социальных сетей. Мои источники подтвердили: аналог Instagram может стать частью экосистемы компании. Его разрабатывают на базе корпоративной соцсети, планируют докрутить визуальную составляющую и функционал», — написал Горелкин в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Сбербанк с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее Тверской районный суд Москвы запретил деятельность Instagram на территории России. Социальная сеть разрешила призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили соцсеть в геноциде населения России и заблокировали соцсеть. В качестве аналога соцсети в РФ было презентовано приложение Россграм.