На борцов с подпольными казино напали в Тюмени

На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий.
«Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения.
Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность.
На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий. «Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность.