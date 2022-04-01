На борцов с подпольными казино напали в Тюмени

01 апреля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Нападение на активистов произошло на улице 50 лет Октября, 32 в Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий. «Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность. Фото с места событий Артем Горбачев Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий. «Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность.