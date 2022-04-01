На борцов с подпольными казино напали в Тюмени

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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, казино
Нападение на активистов произошло на улице 50 лет Октября, 32 в Тюмени Фото:

На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий.

«Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения.

Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность.

Фото с места событий

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На активистов «Организации экономической безопасности и гражданского контроля», борющихся с подпольными казино, напали в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщил один из общественников, находящийся на месте событий. «Сейчас мы ждем полицию. На меня накинулись с кулаками четверо мужчин прямо около входа в клуб», — рассказал агентству активист Артем Горбачев. По его словам, нападение было совершено без предупреждения. Ранее URA.RU писало о том, что активисты прибыли в Тюмень из Перми. Им уже удалось закрыть подпольное казино в тюменском клубе «Галактика». После этого им якобы подкинули гильзу от снайперской винтовки Драгунова. Внутри нее находился неизвестный порошок. Как рассказали борцы с подпольными казино, подкинутая гильза — некая «черная метка», намек на то, чтобы ребята прекратили свою деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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