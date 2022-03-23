Новак высказался об отказе Европы от российского газа. «Апокалипсический сценарий»

24 марта 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Отказ от российского газа приведет Европу к апокалипсису. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1». «В этой жизни все может быть, но я считаю, что это апокалипсический сценарий», — заявил Александр Новак, отвечая на вопрос о том, возможен ли отказ Европы от российских энергетических ресурсов. Он отметил, что США давят на европейцев, пытаясь вынудить их отказаться от поставок российского газа. Новак подчеркнул, что Россия поставляет в страны Европы около 200 миллиардов кубометров газа, что составляет 40% от их общего объема потребления. «Однозначно, это нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», — считает вице-премьер. Российская нефть занимает примерно четверть европейского рынка, добавил он. «Теоретически наши партнеры могут сказать, что „мы у вас не покупаем, покупаем у других поставщиков“. Но это означает, что эти поставщики должны уйти с других рынков, и тогда наша нефть придет на те рынки, откуда уйдут эти поставщики», — заключил Александр Новак. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. 23 марта Путин заявил, что отныне Россия будет продавать газ Европе за рубли. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа откажется от российских энергетических ресурсов. В Белом доме сообщили, что США будут искать альтернативные поставки газа в Европу, передает RT. В Германии назвали российский газ незаменимым. Европе предрекли гибель в случае отказа от российского топлива.