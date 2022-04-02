МИД Китая высмеял просьбу США принять чью-либо сторону

03 апреля 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

На изображении рука в цветах флага США держит пистолет у виска другого человека Фото: Pixabay Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в ситуации с Украиной. На эту тему он разместил в своем Twitter карикатуру. «Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!» — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, пишет РИА «Новости». Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. Вместе с тем стало известно, что прошли переговоры Украины и КНР по поводу гарантий безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял просьбы США принять чью-либо сторону в ситуации с Украиной. На эту тему он разместил в своем Twitter карикатуру. «Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… «прими (мою) сторону!» — написал представитель МИД Китая в Twitter, прикрепив к публикации карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека, пишет РИА «Новости». Ранее министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. По словам главы Департамента Европы МИД КНР Ван Лутуна, Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль. Вместе с тем стало известно, что прошли переговоры Украины и КНР по поводу гарантий безопасности.