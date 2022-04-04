Две европейские страны решили ухудшить отношения с Россией

04 апреля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Консульство России в Клайпеде (Литва) будет закрыто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Латвия и Литва решили ухудшить отношения с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что республика отзывает своего посла из России. «Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну», — об этом сообщает «Интерфакс». Также сообщается, что российскому послу предложили покинуть Литву из-за событий на Украине. Вслед за Литвой решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией приняли власти Латвии. Эти меры включают в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть страну российскому послу в Латвии. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В рамках спецоперации Евросоюз ввел против России новые экономические санкции. Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Литва отказалась от импорта природного газа из России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Латвия и Литва решили ухудшить отношения с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что республика отзывает своего посла из России. «Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну», — об этом сообщает «Интерфакс». Также сообщается, что российскому послу предложили покинуть Литву из-за событий на Украине. Вслед за Литвой решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией приняли власти Латвии. Эти меры включают в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть страну российскому послу в Латвии. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В рамках спецоперации Евросоюз ввел против России новые экономические санкции. Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Литва отказалась от импорта природного газа из России.