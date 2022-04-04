Две европейские страны решили ухудшить отношения с Россией

Латвия и Литва решили ухудшить отношения с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что республика отзывает своего посла из России.
«Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну», — об этом сообщает «Интерфакс». Также сообщается, что российскому послу предложили покинуть Литву из-за событий на Украине.
Вслед за Литвой решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией приняли власти Латвии. Эти меры включают в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть страну российскому послу в Латвии.
Латвия и Литва решили ухудшить отношения с Россией. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил, что республика отзывает своего посла из России. «Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну», — об этом сообщает «Интерфакс». Также сообщается, что российскому послу предложили покинуть Литву из-за событий на Украине. Вслед за Литвой решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией приняли власти Латвии. Эти меры включают в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть страну российскому послу в Латвии. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В рамках спецоперации Евросоюз ввел против России новые экономические санкции. Владимир Путин в свою очередь заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Литва отказалась от импорта природного газа из России.