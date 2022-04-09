Жена Моргенштерна раскрыла причину их развода

09 апреля 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Моргенштерн вступил в брак в августе 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сообщила о разводе. Она отметила, что причиной стала рутина и повседневность, которые начались после свадьбы. «Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности», — сообщила Зинатуллина в видео на своем youtube-канале. По словам супруги Моргенштерна, на ситуацию плохо повлиял их отъезд за границу. «Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже», — отметила она. Зинатуллина сказала, что никогда не была счастливее, чем в день их свадьбы. «Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна», — заявила она. Жена рэпера сообщила, что не хотела бы называть его плохим человеком или плохим мужем. Моргенштерн женился в конце августа прошлого года. Их свадьба прошла в стиле в стиле 1990-х годов. Недавно рэпер выпустил трек «Селяви», в котором он заявил, что обречен на одиночество из-за своей популярности и сообщил о необходимости расстаться с возлюбленной. После этого фанаты начали переживать за будущее пары, передает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сообщила о разводе. Она отметила, что причиной стала рутина и повседневность, которые начались после свадьбы. «Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. Мы не сошлись характерами и поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и доверительных отношениях. Именно после свадьбы наши отношения дали трещину, мы повязли в рутине быта и повседневности», — сообщила Зинатуллина в видео на своем youtube-канале. По словам супруги Моргенштерна, на ситуацию плохо повлиял их отъезд за границу. «Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже», — отметила она. Зинатуллина сказала, что никогда не была счастливее, чем в день их свадьбы. «Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна», — заявила она. Жена рэпера сообщила, что не хотела бы называть его плохим человеком или плохим мужем. Моргенштерн женился в конце августа прошлого года. Их свадьба прошла в стиле в стиле 1990-х годов. Недавно рэпер выпустил трек «Селяви», в котором он заявил, что обречен на одиночество из-за своей популярности и сообщил о необходимости расстаться с возлюбленной. После этого фанаты начали переживать за будущее пары, передает «Царьград».