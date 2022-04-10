Минобороны: военные РФ победили националистов в неравном бою

11 апреля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине. Военная группа под командованием сержанта Василия Верхушкина дала отпор радикалам ВСУ и сохранила боеприпасы российской дивизии. Силы противника при этом значительно превосходили численность российской армии. «Верхушкин вел наблюдение за прилегающей местностью и обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, состоящую из 19 националистов и вооруженную стрелковым оружием, а также гранатометами», — пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ. Сержант открыл огонь по националистам и с первого выстрела уничтожил гранатометчика ВСУ. Несмотря на превосходящие силы противника, группа Верхушника дала уверенный отпор радикалам. В ходе боя сержант получил осколочное ранение от разорвавшейся вблизи него гранаты, но, несмотря на это, мужественно продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления. Немалое мужество в бою проявили еще одни герои ВС РФ — старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Сайран Жусупов, сержант, командир инженерно-саперного отделения Анатолий Кишканов и рядовой, командир инженерно-штурмового отделения Алексей Непомнящих. На подступе к одному из населенных пунктов группа обезвредила более 15 самодельных взрывных устройств и более семи противотанковых мин, установленных противником. Всего за время спецоперации группа Жусупова разминировала порядка 600 километров путей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине. Военная группа под командованием сержанта Василия Верхушкина дала отпор радикалам ВСУ и сохранила боеприпасы российской дивизии. Силы противника при этом значительно превосходили численность российской армии. «Верхушкин вел наблюдение за прилегающей местностью и обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, состоящую из 19 националистов и вооруженную стрелковым оружием, а также гранатометами», — пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны РФ. Сержант открыл огонь по националистам и с первого выстрела уничтожил гранатометчика ВСУ. Несмотря на превосходящие силы противника, группа Верхушника дала уверенный отпор радикалам. В ходе боя сержант получил осколочное ранение от разорвавшейся вблизи него гранаты, но, несмотря на это, мужественно продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления. Немалое мужество в бою проявили еще одни герои ВС РФ — старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Сайран Жусупов, сержант, командир инженерно-саперного отделения Анатолий Кишканов и рядовой, командир инженерно-штурмового отделения Алексей Непомнящих. На подступе к одному из населенных пунктов группа обезвредила более 15 самодельных взрывных устройств и более семи противотанковых мин, установленных противником. Всего за время спецоперации группа Жусупова разминировала порядка 600 километров путей. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.