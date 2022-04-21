Индия отказалась принять самолеты с помощью для Украины

Япония должна была использовать самолеты Индии и ОАЭ для погрузки гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Индия отказалась предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, которые должны доставить гуманитарный груз для беженцев с Украины. В Токио это связывают с отсутствием координации.

По данным японского агентства Kyodo, военные самолеты должны были доставить гуманитарную помощь в Польшу и Румынию. Погрузить ее должны были в аэропортах Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. Работа велась совместно со специализированными органами ООН. На рабочем уровне власти Индии не возражали против такого использования своих аэропортов, но 20 апреля ответили решительным отказом.

В правящей либерально-демократической партии Японии такую реакцию связывают с дружескими отношениями Москвы и Нью-Дели. Сейчас в Токио пересматривают весь план отправки гуманитарных грузов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут слушать указы США и будут по-прежнему готовы к сотрудничеству с Россией. Нью-Дели, в частности, планирует закупать как можно больше российской нефти, пишет агентство The Economic Times. Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России из-за того, что Индия и Китай не присоединились к ограничениям, передает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели их из-за российской спецоперации на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам