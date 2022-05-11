Центробанк предсказал, когда экономика РФ адаптируется к санкциям

12 мая 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Экономика РФ адаптируется к санкциям к середине 2024 года, считают в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к введенным против страны санкциям к середине 2023 года. Об этом свидетельствует доклад о денежно-кредитной политике Центробанка. «По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года. Сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», — говорится в документе. Экономический кризис 2022 года в регуляторе назвали одним из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов. «Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — добавили в Центробанке. Банк России также предсказывал, что веденные Западом санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся до 2024 года. Страны Запада ввели жесткие ограничения в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том. что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику, и рано или поздно приведут к дефолту в стране. Однако глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина исключила такую возможность. 3 мая Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к введенным против страны санкциям к середине 2023 года. Об этом свидетельствует доклад о денежно-кредитной политике Центробанка. «По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года. Сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств», — говорится в документе. Экономический кризис 2022 года в регуляторе назвали одним из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов. «Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам», — добавили в Центробанке. Банк России также предсказывал, что веденные Западом санкции и ограничения на экспорт российских товаров и импорт в Россию сохранятся до 2024 года. Страны Запада ввели жесткие ограничения в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о том. что западные санкции все сильнее расшатывают российскую экономику, и рано или поздно приведут к дефолту в стране. Однако глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина исключила такую возможность. 3 мая Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.