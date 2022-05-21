В Крыму назвали бесповоротный шаг, который привел к краху Украины

22 мая 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Украина долгие годы не уважала права русскоязычного населения, считает Георгий Мурадов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина утратила единственный шанс сохранить себя в прежних границах как федеративное государство, нарушив принципы уважения к другим народам. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. По его словам, украинское государство могло сохраниться в прежних границах, если бы пошло на федерализацию с полным соблюдением языковых, культурных, образовательных и религиозных прав национальных общин. Особенно, отметил Мурадов, это касалось прав русских, закрепленных в конституции Украины. «Эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — со ссылкой на РИА «Новости» приводит слова постпреда argumenti.ru. Постпред также указал на многочисленные нарушения исконных прав других национальностей. По его словам, ни одна страна не станет терпеть это в отношении своих народов на территории соседнего государства, особенно если это оборачивается «откровенным уничтожение людей», как это в последние годы было на Украине в отношении русских и русскоговорящих, отметил Мурадов. О необходимости защиты республик Донбасса от восьмилетнего геноцида и издевательств со стороны Киева ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Для этого Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. В задачи военных РФ входит демилитаризация и денацификация Украины, при этом приоритетом российской армии является население ударов лишь по военной инфраструктуре и исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ.

Украина утратила единственный шанс сохранить себя в прежних границах как федеративное государство, нарушив принципы уважения к другим народам. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте РФ и вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. По его словам, украинское государство могло сохраниться в прежних границах, если бы пошло на федерализацию с полным соблюдением языковых, культурных, образовательных и религиозных прав национальных общин. Особенно, отметил Мурадов, это касалось прав русских, закрепленных в конституции Украины. «Эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», — со ссылкой на РИА «Новости» приводит слова постпреда argumenti.ru. Постпред также указал на многочисленные нарушения исконных прав других национальностей. По его словам, ни одна страна не станет терпеть это в отношении своих народов на территории соседнего государства, особенно если это оборачивается «откровенным уничтожение людей», как это в последние годы было на Украине в отношении русских и русскоговорящих, отметил Мурадов. О необходимости защиты республик Донбасса от восьмилетнего геноцида и издевательств со стороны Киева ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Для этого Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. В задачи военных РФ входит демилитаризация и денацификация Украины, при этом приоритетом российской армии является население ударов лишь по военной инфраструктуре и исключение напрасных жертв среди мирного населения, сообщали в Минобороны РФ.