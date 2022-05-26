Экс-офицер спецназа: РФ задействовала на Украине только 1% сил

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, украина, мариуполь, армия россии, солдат, гуманитарная катастрофа
Россия готова отразить военную агрессию США, считает полковник к отставке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия задействовала в спецоперации на Украине только 1% вооруженных сил, остальная часть находится на боевом дежурстве. Об этом заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Россия задействовала на Украине лишь около 1% вооруженных сил, тогда как основная их часть продолжает нести боевое дежурство. Россия готова к отражению военной агрессии глобального масштаба, в том числе со стороны США», — сказал Матвийчук в интервью NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ освободила Мариуполь, а также взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее Матвийчук заявил URA.RU, что российские военные после освобождения Мариуполя близко подойдут к рубежу Днепра, после этого возможно начало новых переговоров с Украиной.

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Россия задействовала в спецоперации на Украине только 1% вооруженных сил, остальная часть находится на боевом дежурстве. Об этом заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Россия задействовала на Украине лишь около 1% вооруженных сил, тогда как основная их часть продолжает нести боевое дежурство. Россия готова к отражению военной агрессии глобального масштаба, в том числе со стороны США», — сказал Матвийчук в интервью NEWS.ru. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ освободила Мариуполь, а также взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее Матвийчук заявил URA.RU, что российские военные после освобождения Мариуполя близко подойдут к рубежу Днепра, после этого возможно начало новых переговоров с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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