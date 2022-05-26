Экс-офицер спецназа: РФ задействовала на Украине только 1% сил

26 мая 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Россия готова отразить военную агрессию США, считает полковник к отставке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия задействовала в спецоперации на Украине только 1% вооруженных сил, остальная часть находится на боевом дежурстве. Об этом заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Россия задействовала на Украине лишь около 1% вооруженных сил, тогда как основная их часть продолжает нести боевое дежурство. Россия готова к отражению военной агрессии глобального масштаба, в том числе со стороны США», — сказал Матвийчук в интервью NEWS.ru . Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ освободила Мариуполь, а также взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее Матвийчук заявил URA.RU, что российские военные после освобождения Мариуполя близко подойдут к рубежу Днепра, после этого возможно начало новых переговоров с Украиной.

Россия задействовала в спецоперации на Украине только 1% вооруженных сил, остальная часть находится на боевом дежурстве. Об этом заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Россия задействовала на Украине лишь около 1% вооруженных сил, тогда как основная их часть продолжает нести боевое дежурство. Россия готова к отражению военной агрессии глобального масштаба, в том числе со стороны США», — сказал Матвийчук в интервью NEWS.ru. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, такие вынужденные меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ освободила Мариуполь, а также взяла под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожья. Ранее Матвийчук заявил URA.RU, что российские военные после освобождения Мариуполя близко подойдут к рубежу Днепра, после этого возможно начало новых переговоров с Украиной.