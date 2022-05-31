Депутат Госдумы призвал ввести ежемесячные выплаты для россиян

31 мая 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Правительство должно предпринять меры для поддержки демографии в РФ, считает Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство должно ввести ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена многодетной семьи. С таким предложением по выходу из демографического кризиса выступил депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов. «Итоги переписи неутешительны: население России растет лишь за счет мигрантов. Умирает по-прежнему больше, чем рождается. Выход один: усилять поддержку семей с детьми, особенно многодетных. Нужны ежемесячные выплаты на каждого члена семьи по 10 тысяч и льготные жилищные программы», — написал Миронов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее в правительстве РФ был подписан закон о внеплановой индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти суммы должны быть увеличены на 10% с 1 июня 2022 года, уточняет RT. Такому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Однако, по подсчетам пенсионеров, прибавки к ежемесячным выплатам хватит только на базовые продукты питания с расчетом на две недели. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Правительство должно ввести ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена многодетной семьи. С таким предложением по выходу из демографического кризиса выступил депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов. «Итоги переписи неутешительны: население России растет лишь за счет мигрантов. Умирает по-прежнему больше, чем рождается. Выход один: усилять поддержку семей с детьми, особенно многодетных. Нужны ежемесячные выплаты на каждого члена семьи по 10 тысяч и льготные жилищные программы», — написал Миронов в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Ранее в правительстве РФ был подписан закон о внеплановой индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эти суммы должны быть увеличены на 10% с 1 июня 2022 года, уточняет RT. Такому решению предшествовало соответствующее поручение президента России Владимира Путина. Однако, по подсчетам пенсионеров, прибавки к ежемесячным выплатам хватит только на базовые продукты питания с расчетом на две недели.