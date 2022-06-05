На окраине Киева уничтожены танки, присланные Украине Европой

ВСК РФ уничтожили ангары с танками ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили танки Т-72 и другую бронетехнику, которая размещалась на окраине Киева, на территории вагоно-ремонтного предприятия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВКС России высокоточными ракетами… на окраине Киева уничтожили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другу бронетехнику», — сообщает Минобороны РФ в telegram-канале. Кроме того, были уничтожены заводские цеха в Краматорске, Дружковке и Часове Яре Донецкой народной республики. Здесь ремонтировалась военная техника ВСУ, поврежденная в ходе боевых действий.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации были уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов и 1114 беспилотников ВСУ. Украинские войска также лишились 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин. Уничтожены 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина. Российские войска поражают инфраструктуру ВСУ и вооружение высокоточными ударами.

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