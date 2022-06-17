Великобритания решила выдать США основателя Wikileaks Ассанжа

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Джулиану Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы Фото:

Великобритания приняла решение выдать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом объявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

«Прити Патель одобрила экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Дело было передано министру внутренних дел в прошлом месяце», — сообщает The Guardian.

В 2012 году власти США выдвинули в отношении Ассанжа 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент он находился в Великобритании, где с тех пор и укрывался. Также прокуроры США считают, что он своими разоблачениями поставил под сомнение угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, в первую очередь в государствах Ближнего Востока. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.

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Великобритания приняла решение выдать США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом объявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель. «Прити Патель одобрила экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Дело было передано министру внутренних дел в прошлом месяце», — сообщает The Guardian. В 2012 году власти США выдвинули в отношении Ассанжа 17 обвинений в разглашении гостайны и одно обвинение в незаконном взломе компьютерных сетей. На тот момент он находился в Великобритании, где с тех пор и укрывался. Также прокуроры США считают, что он своими разоблачениями поставил под сомнение угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, в первую очередь в государствах Ближнего Востока. В США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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