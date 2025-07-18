В одном российском городе хотят избавиться от самокатов

В Кудрово Ленобласти запретят электросамокаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты часто паркуют в неположенных местах
Электросамокаты часто паркуют в неположенных местах Фото:

В Кудрово Ленобласти планируют запретить использование электросамокатов. Об этом сообщили в администрации Заневского городского поселения.

«Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней», — говорится в сообщении администрации в официальном группе ВКонтакте. Решение о запрете связано с большим количеством жалоб от жителей Кудрово.

Горожане отмечают, что электросамокаты часто паркуют в неположенных местах: на тротуарах, у подъездов, на детских и спортивных площадках, а также даже вблизи железнодорожных переездов и в лесу. По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, в городе насчитывается около тысячи единиц СИМ, значительная часть которых не используется и мешает передвижению пешеходов.

Представители компаний-операторов кикшеринга объяснили ситуацию техническими сложностями. В частности, из-за смещения GPS-сигнала система иногда некорректно определяет разрешенные зоны парковки, что приводит к ошибкам в расположении самокатов. Разница в определении местоположения может достигать нескольких десятков метров.

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В Кудрово Ленобласти планируют запретить использование электросамокатов. Об этом сообщили в администрации Заневского городского поселения. «Уведомление о расторжении соглашения будет направлено организациям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) в течение пяти дней», — говорится в сообщении администрации в официальном группе ВКонтакте. Решение о запрете связано с большим количеством жалоб от жителей Кудрово. Горожане отмечают, что электросамокаты часто паркуют в неположенных местах: на тротуарах, у подъездов, на детских и спортивных площадках, а также даже вблизи железнодорожных переездов и в лесу. По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, в городе насчитывается около тысячи единиц СИМ, значительная часть которых не используется и мешает передвижению пешеходов. Представители компаний-операторов кикшеринга объяснили ситуацию техническими сложностями. В частности, из-за смещения GPS-сигнала система иногда некорректно определяет разрешенные зоны парковки, что приводит к ошибкам в расположении самокатов. Разница в определении местоположения может достигать нескольких десятков метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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