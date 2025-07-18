Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции

Великобритания внесла в санкционный список еще 23 российских физических и юридических лица. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел на официальном сайте ведомства.
В расширенный перечень попали частные лица, а также различные российские организации. Среди организаций, попавших под ограничения, значится 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС), а также некоммерческая структура «Африканская инициатива». В индивидуальные списки включены, в частности, Виктор Луквенко, Анна Замараева, Артем Куреев, Сергей Моргачев, Алексей Моренец, Андрей Баранов, Сергей Васюк, Алексей Лукашев, Иван Ермаков, Анатолий Ковалев, Владислав Боровков, Николай Корчагин, Александр Осадчук и другие.
Ранее ЕС приняли 18-й пакет санкций против РФ. Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Белоруссии до полного запрета на транзакции.
Европейский союз принял решение о введении полного запрета на любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», включая поставку товаров и оказание услуг, связанных с их функционированием. Кроме того, в рамках пакета санкций были ограничены все финансовые транзакции, осуществляемые в отношении Белоруссии. Под запрет также попали любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Помимо этого, санкционный список был дополнен еще 105 судами, которым теперь запрещен заход в европейские порты, а также предоставление широкого перечня услуг, связанных с морскими перевозками. В результате общее число судов, подпавших под ограничения, увеличилось до 444 единиц.
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