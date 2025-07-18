Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕС принял новый пакет санкций, а Великобритания расширила санкционный список на 23 позиции
ЕС принял новый пакет санкций, а Великобритания расширила санкционный список на 23 позиции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания внесла в санкционный список еще 23 российских физических и юридических лица. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел на официальном сайте ведомства.

В расширенный перечень попали частные лица, а также различные российские организации. Среди организаций, попавших под ограничения, значится 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС), а также некоммерческая структура «Африканская инициатива». В индивидуальные списки включены, в частности, Виктор Луквенко, Анна Замараева, Артем Куреев, Сергей Моргачев, Алексей Моренец, Андрей Баранов, Сергей Васюк, Алексей Лукашев, Иван Ермаков, Анатолий Ковалев, Владислав Боровков, Николай Корчагин, Александр Осадчук и другие.

Ранее ЕС приняли 18-й пакет санкций против РФ. Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Белоруссии до полного запрета на транзакции. 

Европейский союз принял решение о введении полного запрета на любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», включая поставку товаров и оказание услуг, связанных с их функционированием. Кроме того, в рамках пакета санкций были ограничены все финансовые транзакции, осуществляемые в отношении Белоруссии. Под запрет также попали любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Помимо этого, санкционный список был дополнен еще 105 судами, которым теперь запрещен заход в европейские порты, а также предоставление широкого перечня услуг, связанных с морскими перевозками. В результате общее число судов, подпавших под ограничения, увеличилось до 444 единиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания внесла в санкционный список еще 23 российских физических и юридических лица. Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел на официальном сайте ведомства. В расширенный перечень попали частные лица, а также различные российские организации. Среди организаций, попавших под ограничения, значится 161-й центр подготовки специалистов (ЦПС), а также некоммерческая структура «Африканская инициатива». В индивидуальные списки включены, в частности, Виктор Луквенко, Анна Замараева, Артем Куреев, Сергей Моргачев, Алексей Моренец, Андрей Баранов, Сергей Васюк, Алексей Лукашев, Иван Ермаков, Анатолий Ковалев, Владислав Боровков, Николай Корчагин, Александр Осадчук и другие. Ранее ЕС приняли 18-й пакет санкций против РФ. Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Белоруссии до полного запрета на транзакции.  Европейский союз принял решение о введении полного запрета на любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», включая поставку товаров и оказание услуг, связанных с их функционированием. Кроме того, в рамках пакета санкций были ограничены все финансовые транзакции, осуществляемые в отношении Белоруссии. Под запрет также попали любые операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, санкционный список был дополнен еще 105 судами, которым теперь запрещен заход в европейские порты, а также предоставление широкого перечня услуг, связанных с морскими перевозками. В результате общее число судов, подпавших под ограничения, увеличилось до 444 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...