Генпрокуратура: Евросоюз прячет от России убийц и насильников

Страны Евросоюза отказывают России в выдаче преступников, разыскиваемых за убийства и изнасилования. Об этом заявил начальник организационно-правового управления Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Сергей Плохов.
«Страны Евросоюза в последние несколько месяцев стали отказывать в выдаче России обвиняемых, в том числе разыскиваемых за убийства, изнасилования и наркоторговлю. Мотивами отказов стали „противоречия принципам правовой системы“», — передает ТАСС слова Плохова.
Ранее Генпрокурор Игорь Краснов сообщал, что девять стран ЕС проигнорировали требование России о выдаче преступников. В качестве примера Краснов привел решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.
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Страны Евросоюза отказывают России в выдаче преступников, разыскиваемых за убийства и изнасилования. Об этом заявил начальник организационно-правового управления Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Сергей Плохов. «Страны Евросоюза в последние несколько месяцев стали отказывать в выдаче России обвиняемых, в том числе разыскиваемых за убийства, изнасилования и наркоторговлю. Мотивами отказов стали „противоречия принципам правовой системы“», — передает ТАСС слова Плохова. Ранее Генпрокурор Игорь Краснов сообщал, что девять стран ЕС проигнорировали требование России о выдаче преступников. В качестве примера Краснов привел решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.