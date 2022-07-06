«Новую газету» оштрафовали за злоупотребление свободой слова

Суд Москвы оштрафовал российскую общественно-политическое издание «Новая газета» на 300 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщил суд города Москвы.
«Симоновский районный суд города Москвы признал виновным АНО «РИД «Новая газета» по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) и назначил организации штраф в размере 300 тыс. рублей», — рассказал ТАСС со ссылкой на районный суд.
Источник, знакомый с материалами дела, заявил, что причиной для составления протокола стало видеообращение главреда Дмитрия Муратова, размещенное на сайте «Новой газеты», которое было посвящено СВО. Позже, по распоряжению Роскомнадзора, материал был удален.
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