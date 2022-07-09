Запад довел Кипр до нищеты санкциями против российских олигархов

10 июля 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

По данным правительства Кипра, острову суждено потерять более 600 миллионов евро из-за неприбытия россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кипр платит слишком большую цену за санкции, которые западные страны ввели против России. Кипр теряет стабильные и долгосрочные инвестиции в страну и российских туристов. Об этом заявило издание L’Espresso. «Туристы, которых мы не пускаем на остров, отправятся в соседнюю Турцию. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими европейскими странами», — сообщило L’Espresso со ссылкой на слова президента Союза отельеров Лимассола Хариса Теохаруса. По данным правительства Кипра, острову суждено потерять более 600 миллионов евро из-за неприбытия россиян. Ювелир Маринос Димитриу отмечает, что до прекращения авиасообщения между Россией и Кипром русские туристы были вторыми по количеству после британцев и, прежде всего, самыми готовыми к тратам. Сегодня же многие места остаются пустыми. Он сомневается, что сможет продать дорогие украшения этим летом. Директор Wire, компании по анализу данных, Павлос Лойзу рассказал, что Кипр рассчитывает на новых инвесторов из Израиля и Ливана. Однако «русские были самыми стабильными, заинтересованными в финансировании долгосрочных проектов, таких как университеты и больницы». Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Кипр платит слишком большую цену за санкции, которые западные страны ввели против России. Кипр теряет стабильные и долгосрочные инвестиции в страну и российских туристов. Об этом заявило издание L’Espresso. «Туристы, которых мы не пускаем на остров, отправятся в соседнюю Турцию. Мы солидарны с Украиной, но наш маленький остров платит несоразмерную цену по сравнению с другими европейскими странами», — сообщило L’Espresso со ссылкой на слова президента Союза отельеров Лимассола Хариса Теохаруса. По данным правительства Кипра, острову суждено потерять более 600 миллионов евро из-за неприбытия россиян. Ювелир Маринос Димитриу отмечает, что до прекращения авиасообщения между Россией и Кипром русские туристы были вторыми по количеству после британцев и, прежде всего, самыми готовыми к тратам. Сегодня же многие места остаются пустыми. Он сомневается, что сможет продать дорогие украшения этим летом. Директор Wire, компании по анализу данных, Павлос Лойзу рассказал, что Кипр рассчитывает на новых инвесторов из Израиля и Ливана. Однако «русские были самыми стабильными, заинтересованными в финансировании долгосрочных проектов, таких как университеты и больницы». Беспрецедентные масштабные санкции против РФ связаны с проведением спецоперации по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкционное давление на страну длится еще с начала 2000-х годов и лишь усилилось в последние месяцы. По словам главы государства, эти ограничения имели негативный эффект и для западных стран. Это подтверждается нарушением систем расчетов и логистики, ростом инфляции и разрушением кооперационных связей.