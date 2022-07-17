Губернатор Шумков послал зама проверить ремонт курганского моста

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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Курганский губернатор поручил своему заместителю проконтролировать ремонт моста Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своему заместителю Константину Малышеву проконтролировать ход ремонта моста, из-за которого перекрыли трассу Курган — Тюмень. Об этом сообщили в областном правительстве.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова его заместитель Константин Малышев в субботу, 16 июля, выехал на трассу „Иртыш“, к мосту через реку Мендеря», — пишет пресс-служба организации. Мост на тюменской трассе находился в предаварийном состоянии.

Ремонт переправы в Белозерском районе позволил выявить образовавшиеся изъяны в конструкции. Это помогло избежать возможного обрушения и тяжких последствий. По сообщению правительства, обнаружить недостатки моста помог своевременно начатый ремонт, инициированный Шумковым.

Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге Курган — Тюмень перекрыли движение транспорта из-за опасного моста. Автомобилистам предложили варианты объезда на пути следования в Тюмень.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил своему заместителю Константину Малышеву проконтролировать ход ремонта моста, из-за которого перекрыли трассу Курган — Тюмень. Об этом сообщили в областном правительстве. «По поручению губернатора Вадима Шумкова его заместитель Константин Малышев в субботу, 16 июля, выехал на трассу „Иртыш“, к мосту через реку Мендеря», — пишет пресс-служба организации. Мост на тюменской трассе находился в предаварийном состоянии. Ремонт переправы в Белозерском районе позволил выявить образовавшиеся изъяны в конструкции. Это помогло избежать возможного обрушения и тяжких последствий. По сообщению правительства, обнаружить недостатки моста помог своевременно начатый ремонт, инициированный Шумковым. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге Курган — Тюмень перекрыли движение транспорта из-за опасного моста. Автомобилистам предложили варианты объезда на пути следования в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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