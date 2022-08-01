В США допустили риск ядерной войны из-за конфликта на Украине. Сценарии вероятности ядерного удара с той или иной стороны приводят журналисты The National Interest.
Журналисты считают, что последствия конфликта на Украине могут иметь роковые последствия для всего мира. «Вероятность применения ядерного оружия в Украине может быть низкой, но она не равна нулю», — уточняет газета. По словам корреспондентов издания, если США и НАТО будут избегать красных линий России, то риск в принципе будет минимальный.
Газета также отметила, что президент РФ Владимир Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. В то же время, в США и Европе скептически относятся к данным рискам.
Но есть еще одна причина, по которой ядерная война может случиться и это — фактор случайности. Газета предполагает, что если одна из стран повысит готовность своего ядерного арсенала, то повысится риск того, что из-за случайной ошибки или аварийной ситуации может сработать ядерное вооружение.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. говорил, что ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. На этой позиции Россия будет твердо стоять. В свою очередь, бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард обвинила президента Америки Джо Байдена в желании спровоцировать ядерную войну. О риске того, что ядерная война может произойти, страны Запада заговорили после начала спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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В США допустили риск ядерной войны из-за конфликта на Украине. Сценарии вероятности ядерного удара с той или иной стороны приводят журналисты The National Interest. Журналисты считают, что последствия конфликта на Украине могут иметь роковые последствия для всего мира. «Вероятность применения ядерного оружия в Украине может быть низкой, но она не равна нулю», — уточняет газета. По словам корреспондентов издания, если США и НАТО будут избегать красных линий России, то риск в принципе будет минимальный. Газета также отметила, что президент РФ Владимир Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. В то же время, в США и Европе скептически относятся к данным рискам. Но есть еще одна причина, по которой ядерная война может случиться и это — фактор случайности. Газета предполагает, что если одна из стран повысит готовность своего ядерного арсенала, то повысится риск того, что из-за случайной ошибки или аварийной ситуации может сработать ядерное вооружение. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. говорил, что ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей. На этой позиции Россия будет твердо стоять. В свою очередь, бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард обвинила президента Америки Джо Байдена в желании спровоцировать ядерную войну. О риске того, что ядерная война может произойти, страны Запада заговорили после начала спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.