Экс-депутат Рады заявил о капитуляции режима Зеленского

03 августа 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Отмечается, что официальной причиной эвакуации Донбасса стало разрушение газопровода в регионе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев официально объявил о своей капитуляции, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Так он отреагировал на распоряжение кабмина Украины об эвакуации подконтрольной ВСУ части Донбасса. «Кабмин издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Официальная капитуляция режима Зеленского в Донбассе», — написал в своем telegram-канале Кива. Он отметил, что эвакуация объявлена правительством Украины под предлогом разрушения газопроводов в регионе. Якобы из-за этого невозможно отапливать дома на данной территории зимой. Согласно распоряжению, вывозить жителей планируют в районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и других областей, где не происходит активных боевых действий. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Вооруженные силы РФ занимаются денацификацией и демилитаризацией страны, защитой мирного населения, освобождением территорий Донбасса. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет считает, что из-за своих действий президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед военным трибуналом и перестанет быть интересным лидерам западного мира.

Киев официально объявил о своей капитуляции, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Так он отреагировал на распоряжение кабмина Украины об эвакуации подконтрольной ВСУ части Донбасса. «Кабмин издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Официальная капитуляция режима Зеленского в Донбассе», — написал в своем telegram-канале Кива. Он отметил, что эвакуация объявлена правительством Украины под предлогом разрушения газопроводов в регионе. Якобы из-за этого невозможно отапливать дома на данной территории зимой. Согласно распоряжению, вывозить жителей планируют в районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и других областей, где не происходит активных боевых действий. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Вооруженные силы РФ занимаются денацификацией и демилитаризацией страны, защитой мирного населения, освобождением территорий Донбасса. Депутат Госдумы России Михаил Шеремет считает, что из-за своих действий президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед военным трибуналом и перестанет быть интересным лидерам западного мира.