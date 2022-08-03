Шведский телеканал извинился за репортаж о счастливых херсонцах

04 августа 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Более 10 тысяч граждан Херсонской области получили российские паспорта Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шведский телеканал SVT извинился за показ сюжета, в котором граждане Херсона со слезами радости получают российские паспорта. В заявлении телеканала сказано, что они должны были «дать больше контекста». «Этот сюжет был записан нашей командой, которая, по данным Reuters, могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, надо было четко указать источник. Например, ничего не было сказано о том, сколько херсонцев решили стать гражданами России, по каким причинам они это сделали. Мы должны были дать зрителям больше контекста», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Dagens Media. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе планируют провести референдум о вхождении в состав России. Паспорта граждан РФ получили уже более 10 тысяч жителей Херсона, пишет RT.

Шведский телеканал SVT извинился за показ сюжета, в котором граждане Херсона со слезами радости получают российские паспорта. В заявлении телеканала сказано, что они должны были «дать больше контекста». «Этот сюжет был записан нашей командой, которая, по данным Reuters, могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, надо было четко указать источник. Например, ничего не было сказано о том, сколько херсонцев решили стать гражданами России, по каким причинам они это сделали. Мы должны были дать зрителям больше контекста», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Dagens Media. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе планируют провести референдум о вхождении в состав России. Паспорта граждан РФ получили уже более 10 тысяч жителей Херсона, пишет RT.