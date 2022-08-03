03 августа 2022

Шведский телеканал извинился за репортаж о счастливых херсонцах

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Выдача российских паспортов в Херсоне. Херсон, паспорт, паспорт рф, херсон, выдача паспортов
Более 10 тысяч граждан Херсонской области получили российские паспорта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Шведский телеканал SVT извинился за показ сюжета, в котором граждане Херсона со слезами радости получают российские паспорта. В заявлении телеканала сказано, что они должны были «дать больше контекста».

«Этот сюжет был записан нашей командой, которая, по данным Reuters, могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, надо было четко указать источник. Например, ничего не было сказано о том, сколько херсонцев решили стать гражданами России, по каким причинам они это сделали. Мы должны были дать зрителям больше контекста», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Dagens Media.

Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе планируют провести референдум о вхождении в состав России. Паспорта граждан РФ получили уже более 10 тысяч жителей Херсона, пишет RT.

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Шведский телеканал SVT извинился за показ сюжета, в котором граждане Херсона со слезами радости получают российские паспорта. В заявлении телеканала сказано, что они должны были «дать больше контекста». «Этот сюжет был записан нашей командой, которая, по данным Reuters, могла снимать все, что хотела, и не находилась под наблюдением российских военных. Но поскольку материал вызывает вопросы, надо было четко указать источник. Например, ничего не было сказано о том, сколько херсонцев решили стать гражданами России, по каким причинам они это сделали. Мы должны были дать зрителям больше контекста», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Dagens Media. Херсонская область перешла под контроль российских войск в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Осенью в регионе планируют провести референдум о вхождении в состав России. Паспорта граждан РФ получили уже более 10 тысяч жителей Херсона, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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