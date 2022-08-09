Киев оставили без HIMARS, в МО РФ подсчитали убитых наемников. Главное к вечеру 9 августа

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США прекратят поставлять Украине РСЗО HIMARS, Минобороны РФ раскрыло потери в рядах иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 августа.

  • США больше не будут поставлять Украине РСЗО HIMARS, так как считают, что уже передали достаточно. Об этом сообщил замглавы Пентагона Колин Каль;
  • В Минобороны РФ сообщили, что за последние четыре недели было ликвидировано 335 иностранных наемников. Их общее количество сократилось до 2192 человек;
  • Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные города Николаевской области присоединяться к Херсону;
  • В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ планируют взорвать автомобильный мост через реку Жеребец в Запорожье. Власти Украины хотят обвинить в этом российскую армию;
  • Армия РФ уничтожила более 300 снарядов для HIMARS в Черкасской области, сообщает Пятый канал. Также были уничтожены боеприпасы к американским гаубицам М777.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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США прекратят поставлять Украине РСЗО HIMARS, Минобороны РФ раскрыло потери в рядах иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 августа. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее ключевая задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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