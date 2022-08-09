Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США прекратят поставлять Украине РСЗО HIMARS, Минобороны РФ раскрыло потери в рядах иностранных наемников. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 августа.
- США больше не будут поставлять Украине РСЗО HIMARS, так как считают, что уже передали достаточно. Об этом сообщил замглавы Пентагона Колин Каль;
- В Минобороны РФ сообщили, что за последние четыре недели было ликвидировано 335 иностранных наемников. Их общее количество сократилось до 2192 человек;
- Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные города Николаевской области присоединяться к Херсону;
- В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ планируют взорвать автомобильный мост через реку Жеребец в Запорожье. Власти Украины хотят обвинить в этом российскую армию;
- Армия РФ уничтожила более 300 снарядов для HIMARS в Черкасской области, сообщает Пятый канал. Также были уничтожены боеприпасы к американским гаубицам М777.
С 24 февраля Россия проводит
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